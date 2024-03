Lutto per Noemi Bocchi: "Sono morta insieme a te"

Lutto per Noemi Bocchi: nelle ultime ore, la flower designer ha condiviso su Instgram una storia che ha fatto preoccupare parecchio i fan. “Sono morta insieme a te”, ha scritto infatti la 35enne sul suo profilo: una frase semplice, su sfondo nero, alla quale però la designer non ha aggiunto altri dettagli. Non sappiamo, quindi, a chi sia rivolto il messaggio, anche se secondo alcune indiscrezioni non confermate potrebbe essere per un’amica.

Recentemente, Noemi Bocchi e il compagno Francesco Totti sono stati visti sul red carpet della prima di Adesso vinco io, documentario sulla vita dell’allenatore Marcello Lippi: un evento non usuale per i due, che solitamente mantengono un basso profilo mostrandosi di rado insieme ad eventi pubblici.

Nelle ultime settimane però, la loro storia è stata parecchio chiacchierata in seguito all’interesse mediatico scaturito dalle vicende processuali sul divorzio dell’ex coppia Totti-Blasi. Nel cercare di ricostruire la cronologia dei presunti tradimenti, la showgirl ha infatti scritto nel suo libro Che Stupida, uscito a gennaio 2024, che la storia fra i due sarebbe iniziata addirittura nel 2021, contrariamente a quanto dichiarato da Totti, e che il marito l’avrebbe quindi tradita per primo.

“Qualcuno aveva visto sul profilo Instagram di Noemi una story con tredici rose pubblicata il giorno di San Valentino del 2022. La didascalia recitava: ‘Tredici mesi di noi’. I primi like di lui, mi dissero più avanti, risalivano ad agosto dell’anno precedente”, ha scritto Ilary Blasi: questo nonostante l’ex calciatore avesse dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera del 2022, che la storia con la flower designer fosse cominciata a gennaio di quello stesso anno.

Secondo la versione ufficiale di Francesco Totti, infatti, lui e Noemi Bocchi si erano conosciuti nel 2022, sui campi di padel. I due avevano poi ufficializzato la loro relazione nel settembre dello stesso anno, diversi i mesi dopo la separazione tra Totti e Blasi.