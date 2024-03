Chiara Ferragni si apre su Fedez: "L’addio non è una mia scelta"

Chiara Ferragni ha deciso di svelare ai follower Instagram alcuni retroscena sulla fine della sua storia con Fedez. Di ritorno dal suo viaggio a New York, l’imprenditrice digitale si è presa del tempo per rispondere ai commenti dei fan sotto ai suoi ultimi post.

“Sei stupenda, ma Fede… il tuo valore aggiunto”, le ha scritto una fan sotto l’ultima foto pubblicata, commento al quale l’influencer ha risposto: “Purtroppo non è una scelta mia”. Secondo Chiara Ferragni, quindi, la decisione di allontanarsi non sarebbe stata sua, ma di Fedez. “Si avvicinano i compleanni dei bimbi come vorrei che tutto tornasse come prima”, le ha scritto invece un’altra follower nel post precedente. “Idem”, ha quindi risposto Ferragni.

Il rapper, infatti, se ne sarebbe andato di casa e vivrebbe già da qualche settimana in affitto in un attico di Milano, secondo quanto riportato, tra gli altri, dal settimanale Diva e Donna, che lo ha paparazzato: “Ecco il rapper che esce dal palazzo di Milano in cui viveva prima di sposarsi. Ha preso in affitto un attico per tre mesi: la sua nuova casa da single”, si legge in un post Instagram sul profilo del giornale, corredato anche da una foto. Il diretto interessato, però, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla presunta nuova abitazione.

La notizia della separazione dei due era arrivata il 22 febbraio 2024, quando il sito di gossip Dagospia aveva riferito che il rapper se ne fosse andato di casa in seguito a dei presunti litigi legati ai recenti scandali, tra cui quello dei pandori Balocco.

“Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”, aveva scritto il sito di Roberto D’Agostino.