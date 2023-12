Manila Nazzaro: "Ho chiuso una storia sbagliata ed è arrivato l'amore"

Chiudere una storia d’amore importante non è mai semplice, specialmente se si era convinti che potesse durare per tutta la vita e si pensava che potesse essere l’occasione per mettersi alle spalle un matrimonio finito male. A volte, però, si tratta della decisione migliore, come ha avuto modo di fare Manila Nazzaro, che ha detto addio a Lorenzo Amoruso ed è ora nuovamente innamorata del ballerino Stefano Oradei.

I due fanno coppia da un anno e non potrebbero essere più felici. “Il 2023 era iniziato come anno dell’orgoglio – ha detto lei in un’intervista al settimanale Confidenze – Avevo deciso di rompere una relazione sbagliata, che mi faceva stare male. A 45 anni non è facile resettare, mi sentivo fragile. Alla fine, però, ho trovato il coraggio”.

Ora l’ex Miss Italia vede con occhi diversi il rapporto con l’ex calciatore, da cui aspettava un figlio, ma che ha perso a causa di un aborto spontaneo. Riconoscere che quel legame non aveva un futuro è stato determinante, senza quel passo lei non avrebbe potuto innamorarsi del suo attuale compagno. Non tutti, in realtà, hanno gradito il modo in cui lei ha raccontato dei sentimenti che lei stava iniziando a provare, ma quello che lei avverte nel suo cuore ha messo in secondo piano tutto.

“Ho fatto cose che non avrei mai pensato senza curarmi dei giudizi altrui. Ho subìto offese, anche sui social, ma l’amore mi ha dato forza – ha detto ancora Manila Nazzaro – Stefano mi ha supportata. È un uomo che cammina accanto a me, mai davanti”.

La coppia, secondo quanto ha rivelato il settimanale Nuovo, sembra essere pronta al grande passo, pur senza parlarne in maniera chiara. Anzi, i due avrebbero già fissato le nozze, che potrebbero avvenire a maggio 2024 a Roma. A rendere ancora più speciale questo momento c’è anche il successo che Oradei sta ottenendo sul lavoro: “Sarà il Capodanno più bello della mia vita. Sto vivendo un periodo meraviglioso, dove tutto si incastra perfettamente: sono direttore artistico di un progetto importante a Singapore. Ma la cosa più importante è che le vita mi ha portato Manila, una sorpresa inaspettata. Non mi era mai successo di provare un sentimento così forte”