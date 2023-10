Manila Nazzaro e la dolce dedica al fidanzato Stefano Oradei: “Sei il mio sogno da sempre”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono scritti una dolce dedica su Instagram: l’ex Miss Italia e il concorrente di Ballando con le stelle, infatti, sono molto uniti e non mancano mai di dimostrarsi amore reciproco sui social.

In particolare, il ballerino ha condiviso nelle storie Instagram una carrellata di loro foto insieme, accompagnata dalla dedica: “Ti prometto che sarò tuo per sempre. Noi ovunque e mi prenderò sempre cura di te… per l’eternità”, al che Manila Nazzaro ha ripostato la storia, rispondendo: “Sei il mio sogno da sempre”.

Le dimostrazioni di affetto a mezzo social, però, sono costate ai due innamorati anche qualche critica: sono in molti infatti a lamentare che i due siano troppo esagerati, osservazione alla quale Nazzaro ha recentemente risposto: “La pazienza è una delle mie virtù e quando prendo una decisione, quella rimane”.

Non si conosce di preciso la data di inizio della storia tra i due, anche se sappiamo che la conduttrice e l’ex compagno Lorenzo Amoruso si erano lasciati a inizio 2023, dopo sei anni insieme. In seguito a una serie di indiscrezioni, poi, Nazzaro e Oradei avevano ufficializzato la loro relazione apparendo pubblicamente insieme a giugno 2023: “Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza”, aveva raccontato l’ex gieffina a Confidenze.