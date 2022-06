“Manu Rios gay?“, “Manu Rios sta con Aron Piper?“, “Manu Rios poliamoroso?“. Queste sono solo alcune delle domande più frequenti che su Twitter vengono rivolte a Manu Rios dai fan di Élite. L’attore spagnolo classe 1998, nella serie fenomeno Netflix sulle vite di adolescenti, interpreta il ruolo di Patrick, il fratello gemello di Ari (e maggiore di Mencía). Probabilmente a causa dell’orientamento sessuale del suo personaggio, gli utenti del social vorrebbero scoprire anche quello della vita vera. Ma l’attore non ha intenzione di rivelarlo, anche se si è laciato andare a qualche commento in merito.

La star di Élite ha infatti parlato dei rumor sul suo orientamento sessuali e sulle discriminazioni. Come riportato da Biccy ha affermato:

Se ho ricevuto discriminazioni per il mio orientamento sessuale? Oddio non saprei. Però posso dire che una volta che sei sui social media, puoi anche non dire nulla sulle tue preferenze, così come ho fatto io. Le persone però fanno mille ipotesi e teorie. E va bene così, non mi infastidisce. […] Certo che se uno insulta usando come offesa l’orientamento, questo dice molto di loro. Se tu vuoi insultarmi dicendomi ‘Manu Rios gay’… Non mi dà affatto fastidio quando cercano di insultarmi in quel modo, è solo una mentalità retrograda.