La lettera (dolcissima) di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo, come anticipato da tempo, lunedì ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore, infatti, nel suo percorso da concorrente del reality show ha perso peso e non ha potuto curare l’allenamento del suo corpo come faceva all’esterno. Quando era stato annunciato il prolungamento della trasmissione, suo padre aveva spiegato chiaramente che Bortuzzo non avrebbe potuto portare a termine l’esperienza senza compromettere il suo benessere.

L’atleta in questi mesi di permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia ha costruito rapporti profondi e saldi di amicizia, soprattutto con lo schermidore Aldo Montano, e ha coltivato una bella storia d’amore con Lulù Selassié. E proprio a lei il ventiduenne ha voluto rivolgere un pensiero dolce ed affettuoso su Instagram, una vera e propria lettera d’amore.

“Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto… nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene… ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulù, la mia”.

E a commentare queste parole, oltre a tutti i fan che nel tempo hanno imparato ad apprezzare il suo rapporto con Lulù, è stato proprio Montano: “Benvenuto a bordo tesoro”. L’atleta livornese plurimedagliato ha poi dedicato un pensiero più ampio al suo amico: