Manuel Bortuzzo di nuovo single: è finita con Angelica Benevieri

Archiviata la storia con Lulù Selassiè, di cui si era innamorato durante la loro esperienza comune al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sembrava avere ritrovato la serenità al fianco della tik toker Angelica Benevieri, conosciuta nel corso dell’estate 2022.

E invece anche questa love story, ufficializzata un paio di mesi fa sui social con un bacio appassionato, è già giunta al termine.

A renderlo noto è stata la stessa ragazza, che ha voluto annunciarlo ai suoi follower, in cui chiarisce di essere stata lei a prendere la decisione definitiva: “L’ho lasciato io“.

Arrivare a questo punto è stato però, a suo dire, inevitabile: “Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare – ha scritto Angelica -. Non l’ho usato, non avevo bisogno di visibilità. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”.

I due sembravano essere davvero innamoratissimi, come aveva lasciato intendere proprio Manuel Bortuzzo in un’intervista rilasciata a settembre a Chi: “É una ragazza speciale. Ci siamo trovati bene e vogliamo vivere il meglio di quello che verrà. Lei è la cugina di uno dei miei migliori amici e ho chiesto il permesso a lui. Mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno stare tranquillo, non c’è niente di cui avere paura”.

Almeno per ora lui ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione né comunicarlo ai suoi follower, il nuotatore sembra essere concentrato appieno sulla sua attività sportiva con un obiettivo importante da raggiungere: “Dopo quello che mi è successo, ci ho messo molto tempo a capire che nuotare era ancora quello che volevo fare: ora c’è tanta voglia di ritrovare la vasca e le emozioni delle gare. Torno in vasca grazie ad Aldo Montano e punto a Parigi 2024“. Non si sa se questa possa essere stata la causa definitiva della rottura, non resta che attendere per capire se avremo modo di saperne di più.