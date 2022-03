Al Grande Fratello Vip 6 è tempo di bilanci. Durante la terzultima puntata del reality, in onda il 7 marzo 2022, Lulù Selassié si racconta di nuovo in diretta e ripercorre con i telespettatori la sua linea della vita, passando dai tanti momenti difficili della sua infanzia fino al recente amore nato nella Casa di Cinecittà con Manuel Bortuzzo.

La principessa etiope ha iniziato a raccontare della sua vita da bambina, del suo grande attaccamento verso la madre e del dramma che affrontava ogni giorno quando doveva andare a scuola:

“La mattina quando mi svegliavo era un incubo. Volevo stare con mia mamma. Quando un bambino mi offese, dicendomi negra, iniziai a sentirmi diversa e anche gli altri mi videro in maniera diversa. C’erano sempre delle scuse e nessuno voleva accettare gli inviti a casa mia. A tutti i bambini che vivono questa condizione, vorrei dire di non avere paura a condividerla con i genitori, perché sono cose che restano dentro, segnano e provocano grandi insicurezze”.

E poi il racconto di quando si trovava in Inghilterra da adolescente: “Vado a Londra e inizia un incubo a quindici anni ho vissuto stalking, ricatti, questo ragazzo con delle mie foto mi ricattava, mi diceva delle cose orribili. Ho vissuto un incubo, non riuscivo a dirlo a mia mamma”.

Ora però Lulù Selassiè si sente più forte e riferendosi al passato dice: “Era una questione di razzismo, adesso se qualcuno mi dice qualcosa che non mi sta bene non mi sto più zitta”, aggiunge mentre parla delle sue sofferenze.

A questo punto Alfonso Signorini si rivolge alla concorrente e riguardo alla sua storia con Manuel Bortuzzo le dice: “Hai scritto ti amo come se non ci fosse un domani, lo so che fai fatica a crederci”. L’ex gieffino, prontamente interviene e ribadisce in diretta il suo amore alla principessa: “Non posso farti dimenticare il passato ma posso farti vivere un presente bellissimo. E questo sarà quello che vivrai”.