“È stata una mia decisione“: Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Lulù Selassié, iniziata durante la loro partecipazione a Grande Fratello VIP. Durante l’intervista a Verissimo, il ragazzo ha parlato delle motivazioni della loro rottura e come il loro rapporto fosse cambiato dopo la fine del programma.

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è cominciata tra le mura della Casa nella sesta edizione di Grande Fratello VIP. I due sono stati una delle coppie più unite e più apprezzate di tutta la stagione, e nonostante siano entrambi molto giovani, hanno sin da subito parlato dei grandi progetti che avevano in mente una volta terminate le riprese. Le cose, però, sono andate diversamente, e l’ex nuotatore ha deciso di lasciare la gieffina. Decisione che non è stata accolta bene dalla ragazza, la quale ha accusato Bortuzzo di essersi fatto influenzare dalle opinioni negative che il padre Franco e gli amici avevano su di lei.

Così, durante la puntata di sabato 7 maggio di Verissimo, Manuel Bortuzzo ha deciso di chiarire la questione con Silvia Toffanin.

“La mia famiglia, i miei amici, mi hanno sempre supportato nei miei progetti di vita, ma mi hanno sempre lasciato libero nelle scelte personali. Nessuno mi ha mai fatto il lavaggio del cervello.”

L’ex nuotatore ha continuato dicendo come fosse arrivato da solo a non voler più portare avanti la relazione. Dal momento che Selassié non riusciva ad accettare la cosa, Bortuzzo ha preferito togliere ogni foto di loro due da Instagram e postare un comunicato sulla rottura. “Per lei la vita è quella, dà peso solo a quello, così mi sono mosso a livello mediatico“. Quello che è mancato, secondo il ragazzo, è stata la comprensione reciproca.

A proposito delle accuse di Lulù rivolte al padre di Bortuzzo, Franco, che la ragazza ha affermato essere invadente, l’ex nuotatore ha invece ribadito come l’uomo avesse cercato di creare una privacy completa per i due ragazzi nella loro casa di Roma. “Per i primi giorni mio padre andava a mangiare nei bar per lasciarci soli in casa“. Manuel ha poi proseguito parlando di come il genitore stia male per essere stato preso di mira.