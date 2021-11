Manuela Arcuri realizza finalmente il suo sogno. L’attrice, dopo 11 anni di amore, è pronta per le nozze. In realtà, è già sposata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, a cui ha detto sì in gran segreto nel 2013, a Las Vegas: un matrimonio che, però, non è riconosciuto in Italia. E Manuela non aveva mai nascosto il desiderio di sposarsi di fronte a famiglia e amici.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’attrice ha raccontato la romantica proposta di nozze dell’imprenditore, che è riuscito a lasciarla senza parole:

“Mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! “Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello”, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GfVip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”. Poi mi ha dato l’anello e visto che sa che amo le cose particolari, lo ha fatto realizzare a forma di cuore”.

Alla rivista di Alfonso Signorini, Arcuri ha anche rivelato alcuni dettagli sulla cerimonia, che si terrà nel 2022. Nessuna data precisa, ma l’attrice ha confessato di aver sempre desiderato un matrimonio sulla spiaggia, tra Sabaudia e Latina: una cerimonia nei luoghi in cui è cresciuta.

Manuela Arcuri è legata a Di Gianfrancesco dal 2010, e la coppia nel 2014 ha avuto il primo figlio, Mattia. E ora l’attrice non nasconde il desiderio di allargare la famiglia. “Non riesco a immaginare la mia vita senza di lui. Io ho due fratelli, so che cosa significhi avere quel punto di riferimento. Mi sta facendo riflettere, ci stiamo provando, vediamo cosa succede“, ha detto a Chi.