"Ho trovato qualcuno da tenermi stretto", Roger Waters si è sposato

Roger Waters si è sposato per la quinta volta. A dire di Sì alla rockstar è stata Kamilah Chavis, con cui il fondatore dei Pink Floyd si frequenta da quasi cinque anni. I due si sarebbero conosciuti durante uno dei concerti del musicista. La donna pare lavorasse come autista e fosse alla guida dell’auto che accompagnava Rogers nei suoi spostamenti.

Vi raccomandiamo... Pink Floyd, rimasterizzata l'intera discografia

In un’intervista all’argentino Infobae, rilasciata nel 2018, il bassista ha raccontato, tra le altre cose, come ha incontrato Kamilah e come è avvenuto il loro primo approccio mentre lei lo trasportava dai concerti all’hotel: “Un giorno ho detto ‘scusami’ e lei si è voltata. ‘Qualcuno ti ha mai detto che hai dei bellissimi zigomi?’ Ho visto una piccola reazione, e quello è stato l’inizio”.

Sul suo profilo Instagram la star della storica band di I wish you were here ha pubblicato gli scatti del giorno delle nozze con la sua splendida moglie, mettendo una didascalia alle foto molto semplice ma piena d’amore: “Sono così felice, finalmente qualcuno da tenersi stretto”. Un frase che fa capire quanto l’amore quando arriva non conosca età o delusioni.

Roger Waters, 78 anni, è stato sposato altre quattro volte in passato. La prima nel 1969 con Judith Trim, la sua fidanzatina d’infanzia, con la quale è rimasto per circa sei anni, fino a quando nel 1975 divorziarono. L’anno successivo il musicista ha ritrovato l’amore con Lady Carolyne Christie dalla quale ha avuto due figli, Harry e India. La coppia è stata insieme fino al 1992.

Le terze nozze sono state con Priscilla Phillips, con la quale è diventato padre di Jack Fletcher. Il divorzio per loro è arrivato nel 2001. Tre anni dopo si è fidanzato con l’attrice e regista Laurie Durning, sua moglie il 14 gennaio 2012, con una cerimonia di matrimonio a Southampton, New York, alla presenza di soli sei ospiti. Si sono separati tre anni dopo.