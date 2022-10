Mara Venier a Domenica In: Romina Power ci ha diffidato dal fare il suo nome

Imbarazzo in studio a Domenica In, quando la conduttrice Mara Venier ha dovuto annunciare una diffida di Romina Power nei confronti del programma: vietato fare il suo nome.

La storia tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power va ormai avanti da molti anni, infatti, vi è stato anni fa un allontanamento tra Loredana Lecciso e Al Bano. Proprio in questa occasione si è infilata nel rapporto Romina Power che ha ricominciato a cantare con l’ex marito e in più di un’occasione in interviste pubbliche ha fatto intendere che tra lei e l’ex marito ci fosse una nuova scintilla.

Al Bano non ha mai smentito le parole della ex moglie e sembra che molte volte la donna sia andata anche a stare nella villa del cantante a Cellino San Marco. Naturalmente l’avvicinamento, le parole di Romina e le mancate smentite di Al Bano, hanno portato Loredana ad essere poco tollerante. Iniziano così i primi screzi televisivi tra le due a colpi di interviste. Romina Power aveva a sua volta un buon rapporto di amicizia con Mara Venier e più volte nel noto salotto televisivo ha rilasciato interviste a cuore aperto. A far traboccare il vaso sembra sia stata l’intervista rilasciata da Loredana Lecciso a Verissimo, programma antagonista di Domenica In.

La risposta di Mara Venier è stata l’intervista a Loredana Lecciso. Probabilmente questa è stata poco gradita da Romina Power che ha diffidato il programma dal fare il suo nome, ma non si può certo parlare di Al Bano senza citare lei. Proprio per questo è calato un certo imbarazzo quando Loredana ha citato l’ex moglie del suo compagno e Mara Venier la padrona di casa ha dovuto sottolineare che non si poteva nominare Romina. Molti si sono chiesti perché non hanno concordato la cosa in privato prima dell’intervista, ma probabilmente la domanda resterà senza risposta.