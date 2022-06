Un trend virale su TikTok prevede di ballare sulle note di Rover (Sped Up), raccontando un fatto particolare vissuto. “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay“, è quello che ha scritto Jasmine Carrisi nella sua versione del video, attirando l’attenzione di numerose testate che hanno riportato la notizia. Qualche utente del web credeva non fosse vero e che la figlia di Albano e Loredana Lecciso stesse solo cercando di far parlare di sè. A pochi giorni di distanza, è arrivato il commento dell’altro protagonista della storia, Pierangelo Greco, che ne ha confermato l’autenticità.

La loro relazione risalirebbe al 2015. Il truccatore professionista e influencer, che è stato anche ospite da Barbara d’Urso, ha spiegato:

Vi sta facendo molto ridere la mia storia eterosessuale con la mia migliore amica Jasmine. Questa cosa fa molto ridere anche a me. E’ vero, siamo stati fidanzati. Lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce. Io facevo il secondo superiore e lei il primo. Ci siamo conosciuti su Instagram. Io ho scritto a lei! Poi ci siamo fidanzati. Siamo stati forse due mesi fidanzati. Poi ci siamo lasciati e io dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con Jasmine potevo solo condividere i trucchi.

Il Make-Up Artist ha poi raccontato nel dettaglio la storia della loro amicizia, nata come una relazione fra i banchi di scuola:

Io e la mia migliore amica ci conosciamo da quando siamo nati. Durante il periodo delle medie lei è stata la mia prima fidanzatina. Ovviamente non era vero amore, semplicemente eravamo tanto complici e ci volevamo tanto bene. Poi ovviamente ci siamo lasciati. Ci siamo ritrovati in classe insieme durante il quarto anno di liceo. Io già sapevo di essere gay, ma nella mia classe nessuno sapeva questa cosa e non sapevo come dirlo. Ovviamente quando ci siamo ritrovati siamo tornati a essere migliori amici.

Pierangelo Greco ha poi continuato descrivendo la storia di come ha fatto coming out con Jasmine Carrisi e la reazione incredibile dell’amica: