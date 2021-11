“Non smetterò mai di cercarti“. Con queste parole e una serie di scatti, Romina Power ricorda sua figlia, Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans nel gennaio del 1994. Il 29 novembre 2021, Ylenia avrebbe compiuto cinquantuno anni. E sua madre, che non ha mai smesso di sperare che lei sia ancora viva, ha raccontato tutto il suo amore e il suo dolore su Instagram.

“Cinquantuno anni fa, Dio mi ha regalato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di questa madre non smetteranno mai di provare nostalgia di te, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è stato privato di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti”.

Ylenia Carrisi, primogenita di Romina Power e Al Bano, scomparve misteriosamente negli Stati Uniti il 4 gennaio del 1994, all’età di 22 anni. Mentre Romina non ha smesso nemmeno per un istante di credere che sua figlia fosse ancora viva, Al Bano si è convinto, negli anni, che la ragazza sia morta da tempo, annegata nel fiume Mississippi, come ha dichiarato in un’intervista al Corriere della sera:

“Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, ‘io appartengo all’acqua’. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno era cambiata era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte“.

Per trent’anni voci su ipotetici ritrovamenti di Ylenia si sono susseguite senza sosta, e senza mai portare a nulla, finché, nel 2014, una sentenza del Tribunale di Brindisi ha dichiarato la giovane ufficialmente morta. Nel giorno del suo compleanno, a ricordarla, è tutta la sua famiglia: oltre a Romina e Al Bano, anche i suoi fratelli e sorelle minori.