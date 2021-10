L’attrice e comica italiana Margherita Fumero compie 74 anni il 16 ottobre del 2021. Ha lavorato per anni in coppia col comico Enrico Beruschi ed è stata scoperta da Erminio Macario, con cui ha interpretato la commedia Due sul pianerottolo, sia a teatro che in un film per la regia di Mario Amendola nel 1976. La sua passione per la recitazione è arrivata molto presto, come lei stessa racconta sul suo sito personale. Già all’età di sei anni sognava di esibirsi sui palcoscenici, dopo aver visto in un film delle soubrette.

All’età di 14 anni, contemporaneamente alle Scuole Magistrali, ha frequentato il Centro Sperimentale di Arte Drammatica di Lorenzo Ferrero di Roccaferrara e Carla Pescarmona, dove si è anche diplomata. Ha debuttato come professionista al Teatro Stabile di Genova, recitando Emmetì con la regia Luigi Squarzina. Poi sono arrivate le pellicole di Bruno Corbucci accanto a Tomas Milian e Bud Spencer.

In televisione partecipa per molti anni al varietà di successo Drive In, dove mette in scena simpatiche gag insieme al comico Enrico Beruschi, nel ruolo della moglie gelosa. Proprio per questa parte vinse tre Telegatti. Sempre per la tv, recita nella serie televisiva Classe di ferro e partecipa al Festival di Sanscemo, demenziale parodia di Sanremo. Nel 1996 vince Simpaticissima e partecipa a La sai l’ultima? Vip e infine approda nel 2003 alla sitcom Camera Café nel ruolo della stagista Wanda.

Nel 2005 recita, diretta da Franco Diaferia, nel film Sono tornato al Nord e alcuni anni dopo torna sul piccolo schermo come protagonista di Io e Margherita trasmessa dal canale Studio1, mentre su Alice, ha interpretato la governante del Castello di Pralormo nel programma di ricette Cucina e Nobiltà. Negli ultimi anni è tornata al suo primo amore, il teatro, con Franco Neri in Vedova Pautasso Antonio in cerca di matrimonio e Franco Cerutti sarto per brutti.

Nel 2017 ha fatto un tuffo nel passato partecipando a Drive In The Reunion, con suo marito nella scena, Enrico, Gianfranco D’Angelo, Sergio Vastano, Tinì Cansino, Gaspare e Carlo Pistarino. A fianco dell’attività d’attrice, insegna dizione e improvvisazione per la Gypsy Musical Academy di Torino. Inoltre ha una sua compagnia, I Fumeri per caso, di cui è anche regista. Margherita Fumero nel 2012 si è cimentata anche con la scrittura con il libro Quattro chiacchiere con Margherita, edito da Seneca, e con una seconda edizione dello stesso nel 2015, questa volta per Sillabe di Sale Ed..