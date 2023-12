Roberta Morise è incinta, presto le nozze con lo chef Enrico Bartolini

Roberta Morise, conduttrice e showgirl, sta aspettando il suo primo figlio: a comunicare la lieta notizia è stato Dagospia, che ha anche annunciato le imminenti nozze dell’ex modella con lo chef Enrico Bartolini. Insieme da qualche mese, pare infatti che i due si sposeranno ad agosto 2024, dopo che il bebè sarà nato. La coppia è uscita allo scoperto nelle ultime settimane, quando è stata paparazzata per le vie di Roma.

“Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico” aveva detto Bartolini, chef più stellato in Italia e secondo al mondo, a Cook.

“Sono di nuovo innamorato, per fortuna. Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia”, ha commentato lo chef, parlando della sua relazione con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo.

Lo chef, 44 anni, ha già tre figli: Tommaso, 16 anni, Giovanni, di 10, e Vittoria, avuti dall’ex moglie. Roberta Morise, 37 anni, è invece stata legata a Carlo Conti fino al 2011.