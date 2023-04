Isola 2023, Cristina Scuccia rivela i momenti più traumatici dopo il debutto a The Voice

Cristina Scuccia, attualmente in gara all’Isola dei Famosi 2023, si confida con Corinne Cléry e racconta nel dettaglio l’esperienza traumatica che ha vissuto dopo il debutto a The Voice Italy. L’ex suora decide di aprirsi con la stessa concorrente che la notte scorsa l’aveva soccorsa durante un crollo emotivo e le svela alcuni dettagli del suo passato.

La toccante confessione della naufraga racconta di un periodo difficile della sua vita, iniziato poco dopo la partecipazione al celebre talent show: “Ho perso la fiducia nelle persone, nascondevo i microfoni e poi trovavo le mie parole sui giornali, qui cerco sincerità”, racconta.

La concorrente si sofferma anche su alcuni degli episodi più spiacevoli vissuti dopo il debutto televisivo e racconta delle difficoltà nel rapportarsi con le persone. Molto spesso, infatti, alcuni sconosciuti la approcciavano soltanto per strapparle qualche dichiarazione inedita:

The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone, c’è stato un periodo in cui la gente si avvicinava a me ed era microfonata di nascosto, avevo paura di chiunque si avvicinasse, finivo di cantare dopo la messa si avvicinavano delle persone a salutarmi e mi è successo di trovare le mie identiche parole sul giornale, oggi lo racconto serenamente ma nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia.

Profondamente scossa dalla nuova realtà in cui era stata catapultata, l’ex suora dice di aver intrapreso un percorso terapeutico: “Mi ha aiutata molto a fare un importante lavoro su me stessa, quando ho cominciato ero davvero in frantumi, e da sola non riuscivo a uscirne, è stato anche difficile fidarmi”, spiega.

Cristina Scuccia racconta di aver affrontato momenti in cui non si sentiva più in grado di distinguere chi avesse davanti e confida nell’esperienza dell’Isola per riacquistare la sicurezza perduta: “Dare fiducia era diventato molto difficile, non so se l’Isola sia il posto adatto per riuscire a fidarmi completamente delle persone” e, speranzosa, aggiunge: “Qui inizio a percepire chi gioca e chi invece sta facendo una esperienza spirituale come la vivo io, ma mai dire mai. Qualcuno però che potrebbe conquistare la mia fiducia già l’ho adocchiato”.