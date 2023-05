Cristina Scuccia, nel corso della sesta puntata dell’Isola dei Famosi, ha raccontato a Ilary Blasi di aver conosciuto una persona speciale pochi mesi prima che sbarcasse alle Honduras: “È entrata in punta di piedi nella mia vita, sapendo il mio passato e rispettandolo”, ha rivelato in diretta su Canale 5.

L’ex vincitrice di The Voice 2014, all’epoca della trasmissione era una suora e aveva conquistato il pubblico del talent con la forza della sua voce. Nella serata di ieri, 22 maggio 2023, la cantante ha deciso di condividere con la conduttrice Mediaset alcuni dettagli in merito alla recente storia d’amore sbocciata in Spagna, il Paese in cui vive da quando ha lasciato il convento: “Prima di venire qui, ho conosciuto una persona a Madrid”.

“Ho sempre detto che sono sola perché volevo vivermela da sola, ma qui è difficile tenere le cose belle”, ha aggiunto nel corso del reality, riferendosi al legame di amicizia instaurato con Helena Prestes, la naufraga con cui la cantante 34enne si sarebbe confidata in merito alla sua vita privata.

È un germoglio e come tale va protetto. Non sono abituata a parlare di amore in questo senso (…). Ho trovato una persona importante e non mi sarei mai lasciata andare con la prima che capita. Sono entrata in gioco all’Isola dei Famosi, ma avevo trovato l’amore.

“Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento per questa cosa. Non sto facendo niente di male, io sto amando”, ha concluso la concorrente. Anche l’opinionista Vladimir Luxuria ha espresso il suo parere sulla vicenda: