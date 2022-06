È stata una concorrente della primissima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi. Marina La Rosa ha risposto con ironia alle critiche che le sono arrivate sui social. “Quanto sei invecchiata“, le ha scritto infatti uno dei tanti utenti, che sul web hanno commentato l’aspetto fisico della donna. Qualcuno l’ha anche accusata dicendole di essere ricorsa troppo spesso alla chirurgia estetica.

La replica della 45enne non si è fatta attendere. Su Dagospia è intervenuta dicendo:

“La nostra è una dimensione fluida basata totalmente sulla forma. Il contenuto non importa. I segni di espressione (guai a chiamarle rughe) non sono ammessi… L’invecchiamento non appartiene al nostro tempo, al nostro mondo. Più di duemila commenti nel giro di pochissime ore su come io sia cambiata, su quanto io sia invecchiata, sul come e il perché“.

La donna ha affermato: “Io sorrido comunque poiché il valore che do a me stessa prescinde da ciò che gli altri pensano di me“, ma si è preoccupata tuttavia per “tutte quelle persone più giovani ed ancora poco strutturate, che devono invece scontrarsi con questa nuova forma di aggressione, il body-shaming“.

Marina La Rosa ci ha tenuto inoltre a sottolineare come l’invecchiamento sia del tutto naturale e non per forza negativo. “Sì sono invecchiata. D’altronde l’alternativa era morire giovane“, ha detto la donna in una storia di Instagam, ricordando – sempre con l’ironia che la contraddistingue – che il tempo che è passato le ha regalato dei momenti splendidi: