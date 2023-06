Costanza Caracciolo ha raccontato di essere stata vittima di body shaming da parte di alcuni utenti social che l’hanno ampiamente criticata per il suo aspetto fisico. L’ex velina di Striscia la Notizia, intervistata da Ok Salute e Benessere, ha condiviso con i lettori alcuni dettagli in merito al suo stato di salute, parlando ampiamente della diastasi addominale, una patologia che comporta un allargamento della muscolatura retto-addominale e diagnosticatole dai medici qualche tempo dopo il parto.

“Dopo la nascita delle mie figlie qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme” – ha spiegato Costanza Caracciolo – Alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito”, riferendosi alle bambine avute con il compagno Christian Vieri: Stella, 4 anni, e Isabel, 3 anni.

Nel resto dell’intervista, la showgirl ha ritagliato uno spazio per rispondere alle critiche degli hater: “Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito” – ha dichiarato con forza, accennando alla diagnosi di diastasi addominale – A maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caos”.

Tra una gravidanza e l’altra non ho avuto né il tempo né le energie per rimettermi in forma (…). Forse è per questo che i muscoli addominali che, normalmente, sono paralleli e uniti da una fascia fibrosa centrale, non hanno retto, allontanandosi sempre di più gli uni dagli altri.

“La diastasi può creare disagio interiore”, ha concluso Caracciolo, cercando di sensibilizzare i lettori in merito a questa patologia e soffermandosi sugli effetti negativi delle parole pronunciate coloro che commentano pesantemente il fisico degli altri, senza sapere cosa si nasconde dietro il loro aspetto: