Recentemente avevano fatto discutere alcune foto di Vanessa Incontrada pubblicate dal settimanale Nuovo, che la ritraevano in una forma fisica generosa. Immagini che in molti hanno criticato, considerandole un caso di bodyshaming, ma che le sono costate insulti da parte di alcuni utenti sui social. In occasione del concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, alcuni fan hanno voluto dimostrare alla conduttrice e attrice di origini spagnole l’affetto che provano per lei.

Vanessa Incontrada è salita sul palco del concerto in diretta su Rai 1 da piazza del Plebiscito a Napoli, in uno splendido abito nero con una stampa a fiori rossi. A quel punto, il pubblico, consapevole della storm di offese che ha coinvolto nell’ultimo periodo la donna, l’ha accolta con un caloroso coro a lei dedicato. Centinaia di persone hanno infatti intonato il famoso brano di Loredana Berté, “Sei bellissima“. Il cantante ha inoltre chiesto all’attrice di assaggiare una mozzarella ed altri prodotti tipici della Campania e lei, con l’autoironia che la contraddistingue, si è prestata alla gag.

Un gesto che si spera sancisca definitivamente la fine delle polemiche, ma soprattutto i commenti sgradevoli, nei confronti di Incontrada, per un corpo che è cambiato dopo la gravidanza.

Gigi D’Alessio e la presentatrice sono amici di lunga data. Insieme avevano realizzato il programma di Rai 1 “20 anni che siamo italiani“. In una puntata del dicembre 2019, era andato in onda un potente monologo sull’accettazione di se stessi, in cui Incontrada invitava le donne a smettere di sentirsi inadeguate: