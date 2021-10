Quando in televisione le annunciatrici facevano capolino nelle case degli italiani, arrivava anche lei, Mariolina Cannuli, uno delle Signorine Buonasera più amate e conosciute della Rai. Sorridente, pronuncia impeccabile, scandiva i programmi che sarebbero andati in onda con la sua inconfondibile voce profonda. La sua però è una lunga carriera che va oltre il ruolo che l’ha portata alla notorietà.

Vi raccomandiamo... Fiorella Pierobon: dalla TV all'arte il passo è breve

Di origine siciliana, Mariolina Cannuli è nata a Siena il 15 ottobre 1940. Il padre, nativo di Siracusa era cresciuto a Furnari, piccolo comune della provincia di Messina e la madre era l‘attrice teatrale Minù Calimera. Dopo la maturità scientifica ha debuttato come speaker radiofonica nella trasmissione Classe unica e nel 1961 ha vinto il concorso per annunciatrici dell’allora Secondo Programma, l’attuale RaiDue.

Famosa per la sua esilarante imitazione di Alighiero Noschese nello spettacolo Doppia coppia, ha presentato diverse trasmissioni e rubriche, come Canzonissima il giorno dopo, Milledischi, Circo Studi, Vedo sento parlo, Teatromusica, Il pomeriggio, La domenica sportiva e TV Story. Ha anche recitato in due film della commedia all’italiana: Amore mio aiutami di e con Alberto Sordi e Monica Vitti e Mazzabubù… Quante corna stanno quaggiù? di Mariano Laurenti con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Carlo Giuffré ed Isabella Biagini.

Non solo. Talentuosa anche nel canto ha inciso tre dischi, uno su tutti Ciao, amore mio/Ciao amore mio. Ha detto addio al suo ruolo di Signorina Buonasera alla fine del ’94 e in tv si è vista solo in trasmissioni in cui ha ripercorso la sua carriera. Negli anni 2010 è stata spesso una dei presidenti della giuria popolare di Verdetto finale e ha anche preso parte a La prova del cuoco come giurata assieme ad altre due ex annunciatrici, Nicoletta Orsomando e RosannaVaudetti. Da settembre 2020 è opinionista ad ItaliaSì! di Marco Liorni.