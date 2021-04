Marmont, storia e curiosità della it bag firmata Gucci

La Marmont è una delle borse firmate Gucci tra le più apprezzate e vendute di sempre. Versatile e dalle misure contenute, è dotata di un fascino vintage risultando contemporanea allo stesso tempo. Definita da elementi di archivio, la linea di borse GG Marmont presenta diversi modelli: dagli zaini ai marsupi, passando per shopping bag, tracolle e anche borsellini da polso. Ogni modello è caratterizzato dalla lavorazione in chevron delle impunture che si posa su materiali in pelle o in velluto, conferendo uno stile raffinato e versatile.

La linea Marmont si differenzia da quella classica per le due G sovrapposte che compongono il logo della maison fiorentina, realizzato in metallo color oro anticato.

Nata dall’estro dedito al vintage del direttore creativo Alessandro Michele, nel 2016 si conferma la borsa dell’anno. Merito che le è stato conferito grazie alla sua allure retrò che si adatta facilmente anche alle mise più moderne e contemporanee. Dalla versione mini a quella maxi, sono tanti i modelli della Marmont che si conferma la it bag firmata Gucci con logo a vista ricca di storia e curiosità da scoprire.

La storia della Marmont by Gucci

La storia di questa iconica it bag affonda le sue radici negli anni ’70. Periodo in cui nasce il logo GG dietro il quale si nascondono le iniziali del suo fondatore Guccio Gucci. Ben presto diventerà la decorazione di punta in metallo brunito posata su borse e cinture della maison fiorentina. Ed è proprio da un modello di cintura del 1970 che la Marmont trova ispirazione. Riflettendo la grande passione per il vintage dell’attuale direttore creativo Alessandro Michele, nel 2016 questa it bag firmata Gucci viene lanciata sotto i riflettori delle passerelle internazionali, registrando sin da subito un grande successo. Un successo che viene riconfermato negli anni a seguire tanto da spingere l’azienda a produrre modelli sempre più nuovi e rivoluzionari.

Marmont: i modelli più famosi

Il successo della Marmont bag viene consacrato dalla campagna pubblicitaria Fall/Winter 2016 di Gucci. Ambientata in una caotica quanto calma città di Tokyo dove i ragazzi Gucci si lasciano trasportare da luci e suoni di una metropoli ricca di sale da tè e salotti pachinko. Con indosso la nuova collezione di Alessandro Michele, viene presentata la nuova it bag nella versione a tracolla dal colore rosa shocking abbinata ad una maxi pelliccia ton sur ton. Declinata su tre grandezze, mini, media e grande la tracolla con chiusura con patta è stata realizzata in diversi colori e richiama lo stile retrò degli anni ’70.

Vi raccomandiamo... Le 10 borse più vendute e amate di sempre

La Marmont bag in velluto

Il creative director Alessandro Michele è l’artefice della rivoluzione Made in Gucci della quale la Marmont è la paladina. La collezione Gucci Cruise 2018 presenta la nuova versione mini size della iconica it bag. Quest’ultima presenta una silhouette strutturata con una chiusura superiore a cerniera completata dal logo con doppia G declinata in diverse varianti. Dalle classiche colorazioni come il rosso, nero e cipria a quelle più innovative dell’azzurro, verde e giallo che si posano su nuove lavorazioni in velluto. Componendo una nuova versione della Marmont destinata a diventare famosa nel mondo.

Vi raccomandiamo... 11 borse celebri su cui investire

La borsa Marmont nella versione Holiday 2020

Fin dai suoi albori, la borsa Marmont è stata oggetto di molteplici trasformazioni grazie alla creatività di Alessandro Michele che in occasione del Natale 2020 ha lanciato una nuova collezione di borse. Nella campagna pubblicitaria Gucci Gift faceva un modello a tracolla tempestato da paillettes ricamate su strisce gialle e azzurre. A cui si aggiungeva una versione a secchiello dalla misura mini size in velluto ricco di luccichi indossato dalle impiegate durante un party in ufficio degli anni’90.

La Marmont 2021 con stampa Ken Scott

L’ultima arrivata nella famiglia Gucci, è la Marmont bag con stampa Ken Scott. Quest’ultimo è stato uno stilista americano vissuto a Milano durante gli anni ’60 e ’70 del Novecento. Noto come il giardiniere della moda, è stato il creatore di vivaci stampe floreali che combinano romanticismo e cultura pop declinate su capi ready-to-wear e accessori. Questo particolare modello di borsa a tracolla firmata Gucci della linea Marmont, presenta i disegni e le stampe a fiori firmate Ken Scott che ha realizzato un mondo a colori.