Martina Colombari conquista con e (soprattutto) senza trucco

Che si mostri con un make-up elaborato o con il volto acqua e sapone dopo la doccia, Martina Colombari non può che conquistare. Per l’ex Miss Italia classe 1975 il tempo sembra quasi non essere trascorso, guardando il suo viso luminoso e il sorriso dolce che la caratterizza da sempre. A dimostrazione di ciò, l’attrice e modella ha condiviso sul suo profilo Instagram un post che in pochissimo tempo ha fatto incetta di like, conquistando oltre 16mila cuoricini.

Nella foto, vediamo Martina Colombari che si appresta a partecipare ad una serata di beneficenza. Si tratta della grande soirée di sabato 22 gennaio organizzata al Teatro alla Scala di Milano dalla Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, il cui ricavato è stato devoluto all’ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti. L’ex Miss Italia vi ha presenziato come madrina e, mentre si preparava, ha deciso di mostrare il suo viso in versione acqua e sapone e poi a preparativi conclusi.

In entrambi i casi è semplicemente divina, anche se moltissimi fan (e noi non siamo da meno) ritengono che la versione senza make-up sia ancora più bella. Del resto, la pelle al naturale non perde lucentezza e gli occhi azzurri illuminano tutto il viso, tanto che le piccole imperfezioni o le rughe leggere sembrano sparire completamente. Un messaggio di body positive e accettazione di sé, davvero importante.

Nella seconda foto, la 46enne romagnola è altrettanto bella. Mostra un trucco molto leggero, che mette in evidenza gli occhi, illuminati da un ombretto perlato e da una matita celeste che incornicia la palpebra: uno smokey eyes unico. Una passata di mascara per allungare le ciglia e un rossetto color malva a dare risalto alle labbra, rendendole molto sensuali. In entrambi gli scatti, poi, Colombari sfoggia una coda di cavallo alta, legata da un fiocchetto di velluto nero. Un beauty look unico e senza tempo.