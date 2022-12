Martina Maccari parla della crisi con Leonardo Bonucci: "Sono stati mesi difficili"

Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, ama spesso parlare con i suoi follower su Instagram della sua vita privata, ma questa volta è uscita allo scoperto con una rivelazione che per molti era inaspettata: i due hanno vissuto una crisi, ma fortunatamente sono riusciti a mettersi tutto alle spalle.

A influire sul distacco che era sorto tra i due ha contribuito la malattia di uno dei loro figli, Matteo, che nel 2016 è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa a causa di una patologia che ha inevitabilmente tenuto tutti con il fiato sospeso: “All’inizio io e Leonardo ci siamo allontanati: gli eventi difficili mettono alla prova. Poi, però, alla fine del viaggio ci siamo ritrovati più uniti. La malattia di Matteo ha messo a rischio la nostra coppia”.

La donna non ha avuto alcun indugio nel raccontare come sia riuscita a superare questa fase: “Ho messo in dubbio tutto, temendo di non riuscire a tornare quella che ero prima della partenza. Nonostante questo, a casa nostra il matrimonio è una cosa seria e l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social”.

La 37enne ha risposto per le rime a chi è arrivato a insinuare che ogni problema di coppia sia stato risolto grazie a un viaggio di lusso, come molti calciatori possono permettersi: “Quindi all’improvviso è finita la crisi con tuo marito? É bastata una vacanza di lusso? Fammi sapere che se funziona provo pure io con mia moglie” – le ha scritto un follower. Martina Maccari ha però chiarito una volta per tutte come siano andate le cose: “Mia figlia, 4 anni da compiere, ha di certo più buonsenso del tuo”.

Non è tardata ad arrivare anche una presa di posizione nei confronti di chi l’ha accusata di essersi innamorata di Bonucci solo perché ricco e famoso: “Veramente quando ho conosciuto mio marito non era famoso e non aveva una lira” – ha concluso.