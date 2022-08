La partecipazione a Uomini e donne ha rappresentato per molti l’occasione per trovare l’amore e, in alcuni casi, anche di costruire una famiglia. Anzi, spesso questo è accaduto soprattutto ai più scettici, che avevano deciso di arrivare in studio quasi per gioco. È quello che è successo a Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che stanno insieme dal 2013, anno in cui lui, che era tronista, ha scelto lei che si era presentata per corteggiarlo.

Pur non essendosi mai sposati, i due sono poi diventati genitori di due bambini, entrambi fortemente voluti, Brando e Zeno. Già da qualche tempo si era parlato di crisi per una delle coppie più amate tra quelle nate nel dating show, ma poi tutto sembrava essere rientrato.

Questa volta, però, è stato il dj a prendere la parola e a confermare tutto: non ci sono comunque terzi incomodi tra loro, ma solo un sentimento che non sembra essere più quello di un tempo.

“Come sapete, io non parlo mai di queste cose, cerco sempre di evitare di parlare di cose private. Però ora siamo arrivati a un punto… più che altro mi state scrivendo sempre le stesse cose – sono state le parole di Colombo in una serie di Instagram Stories -. È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti e queste cavolate qua, ma dove dall’altra part viene a mancare un sentimento. Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”.

Decisamente diversa, invece, la reazione dell’ex corteggiatrice, che aveva finora sempre cercato di minimizzare la situazione di fronte alle domande insistenti dei fan. Lei ci tiene così a precisare in maniera perentoria cosa l’abbia spinta ad agire in questo modo: “Teatrini non ne ho mai fatti e mai ne farò – ha detto lei tramite il suo profilo social -. Sono affari nostri. Vi avevo già detto che non è un bel momento, un minimo di dignità. Noi abbiamo due figli…evitiamo ste cose. Sono momenti che tutte le parole hanno, soprattutto dopo tanti anni insieme”.