Martina Maggiore sulla rottura con Cesare Cremonini: "Lo amerò per sempre, ma non chiamatemi 'La ex di'"

Dopo mesi di rumor che volevano Cesare Cremonini e Martina Maggiore separati, è arrivata la conferma ufficiale della rottura fra i due. A fare luce sulla vicenda è stata la 26enne, che su Instagram ha risposto ad alcune domande dei propri follower, in una sessione di Q&A, dove ha raccontato la fine della storia con il cantante dopo tre anni d’amore.

“Non stiamo insieme da mesi ormai”, ha cominciato Martina Margaret Maggiore, che con il cantante di Poetica aveva iniziato una relazione nel 2019. “Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia”, ha continuato, dopo che un fan le ha chiesto indirettamente se stessero ancora insieme.

Martina Maggiore ha poi spiegato i suoi sentimenti nei confronti di Cremonini:

Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto.

La ragazza, a cui era ispirato il singolo del 2020, Giovane Stupida, ci ha tenuto a sottolineare il suo disappunto verso chi la definisce solamente come “la ex” del cantante bolognese, classe 1980:

Vorrei solo non essere più paragonata a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la ex di… Detto questo mi auguro davvero che lui sia felice e con lui anche io.

Il cantautore stesso aveva spiegato il significato del testo del brano dal titolo un po’ infelice: Giovane Stupida aveva lo scopo di capovolgere gli stereotipi: “Il testo è un omaggio e uno sguardo divertito alle differenze che emergono quando due persone di generazioni diverse si incontrano come opposti ma alla fine non sanno fare a meno l’uno dell’altra“, aveva affermato.

Prima della storia con lei, Cesare Cremonini aveva avuto una relazione con Malika Ayane, finita nel 2010.. Dopo la rottura, la cantante milanese lo aveva definito un “fidanzato bambino“.