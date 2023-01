Stefania Orlando: "Smarrita per la fine del mio matrimonio"

Accettare la fine di un rapporto importante, che si credeva potesse durare per sempre, non è mai semplice, ma a volte è necessario farlo. Questo è quanto è accaduto a Stefania Orlando, che ha annunciato a settembre 2022 la separazione da Simone Gianlorenzi, il suo secondo marito, a cui era legata dal 2008.

L’uomo era il chitarrista della sua band, gli Orlando Furiosi, e si era subito innamorato della showgirl, al punto tale da farle un lungo corteggiamento. Il matrimonio è poi arrivato nel 2019, sulla spiaggia di Maccarese, dopo ben 11 anni di convivenza, ma i primi segnali di crisi sono iniziati a emergere subito dopo la partecipazione di lei al Gf Vip, fino ad arrivare all’epilogo.

Una scelta che ha causato dolore a entrambi, ma che non è arrivata a causa della presenza di terze persone, né per lui né per lei. Impossibile però non sottolineare quanto sia stata forte la sofferenza per Stefania Orlando: “Si può tentare di restare insieme – ha detto in un’intervista al settimanale Gente – ma quando capisci che l’altro ha bisogno di andare via e dei suoi spazi, credo che la forma più alta di amore sia lasciare andare. Ho passato quindici anni meravigliosi con Simone e lo ringrazierò sempre. Non tutti riescono a essere felici così a lungo: sono grata per quello che abbiamo vissuto”.

Nonostante tutto, i due sono riusciti a mantenere buoni rapporti: “Ci siamo sentiti per Natale“.

Sicuramente lei stessa, che a breve vedremo alla guida di un nuovo programma su Real Time, si sarebbe aspettata ben altro epilogo per questa storia d’amore: “Non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata. Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il destino ha deciso in maniera diversa. Mi risuonano dentro le parole di una canzone di Ornella Vanoni: ‘Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all’ultima emozione. Così saremo vivi'”.

Ora la conduttrice vuole quindi provare a guardare al futuro con speranza e ottimismo: “Sono in una fase nuova, inaspettata. Guardo al futuro con grande curiosità. All’inizio mi sono sentita smarrita, ora sono più carica. Non so quello che succederà, vivo giorno per giorno, facendo programmi all’ultimo minuto, una modalità nuova per me che ero abituata a pensare e programmare tutto in coppia” – ha concluso.