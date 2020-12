I migliori prodotti per capelli rovinati (da usare a casa)

Conoscere i migliori prodotti per capelli rovinati permette di averne sempre una scorta e di usarli a casa nel momento del bisogno: per questo la nostra redazione ha preparato una guida snella ma completa su shampoo, balsamo, maschere, sieri e olio da scegliere in caso di chiome sfibrate, con doppie punte, danneggiate.

Non sempre, infatti, soprattutto in tempi di pandemie, decreti, limiti necessari per arginare la diffusione del Covid-19, è possibile recarsi dal parrucchiere di fiducia per trattamenti professionali volti a riparare i fusti danneggiati o indeboliti.

Del resto, le proposte dei brand leader del settore haircare sono moltissime, diverse, adatte a tutte le esigenze specifiche e a tutti i tipi di budget. Non ci sono, quindi, scuse per non informarsi e non acquistare, anche online, i prodotti che fanno al caso vostro.

Come prevenire i danni ai capelli

Per avere capelli luminosi, morbidi, robusti e sani occorre sì correre ai ripari con prodotti specifici per riparare e prevenire i danni, ma anche applicare poche regole, una nuova beauty routine, volta a mantenere le chiome in salute.

Le indicazioni sono semplici da seguire.

Non lavare i capelli troppo spesso, al massimo una o due volte a settimana. Lavare i capelli con acqua tiepida e effettuare l’ultimo risciacquo con acqua fretta per chiudere le cuticole. Scegliere prodotti naturali o con un INCI migliore possibile. Tamponare i capelli delicatamente e asciugarli con phon tiepido. Limitare l’utilizzo di phon, piastra per capelli e ferro arricciacapelli e utilizzare un protettore per il calore. Proteggere i capelli dagli agenti atmosferici, per esempio dal freddo con cappelli morbidi e dai raggi del sole con solari appositi. Bere molta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno. Portare in tavola una dieta varia ed equilibrata, sul modello di quella mediterranea, con molta frutta e verdura fresca di stagione e grassi buoni. Tra i cibi che non devono mancare per capelli forti e luminosi troviamo: uova, spinaci, mirtilli, salmone, yogurt, noci, semi di lino, zucca. Consultare se necessario uno specialista e prendere integratori per capelli danneggiati.

I migliori prodotti per capelli rovinati

Se i capelli sono già rovinati, seguire questi consigli non basta, ma è necessaria un’azione mirata e completa con prodotti ad hoc. Ecco quelli consigliati dalla redazione.