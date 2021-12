Un professore è una delle fiction di RaiUno che sta riscuotendo più successo. Merito anche dei temi che stanno alla base della serie: il racconto della formazione e della crescita, sia scolastica che umana, di un gruppo di adolescenti guidati dal professor Dante, interpretato da Alessandro Gassmann. Ed è forse anche per questo che il pubblico ha sollevato diverse critiche sulla puntata andata in onda il 9 dicembre, arrivando ad accusare la Rai di censura.

L’episodio in questione vede protagonisti due ragazzi: da una parte Simone, dichiaratamente gay e innamorato di Manuel. Dall’altra proprio quest’ultimo che, se fino a questo momento è sembrato scontroso e omofobo, in questa puntata capisce di essere attratto dal compagno di classe, nonostante ciò gli causi molta confusione. Nel corso della puntata, tra i due scatta un bacio, seguito da un rapporto sessuale. Il problema, secondo gli spettatori, è il modo in cui questo episodio viene raccontato.

La serie, infatti, è nata in Spagna, dove questa scena viene mostrata in modo molto più approfondito, con una scena di sesso decisamente più esplicita. In Italia, invece, il bacio tra i due ragazzi è molto veloce, mentre il successivo rapporto viene solo fatto intuire, ma non mostrato direttamente. Per questo motivo, in molti hanno percepito una sorta di censura da parte della produzione italiana, accusando la Rai di rimanere sempre un passo indietro su tematiche così attuali e allo stesso tempo delicate.

Anche perché, all’interno della stessa fiction, non c’è stato nessun problema a mostrare scene di sesso tra persone eterosessuali, come lo stesso professor Dante. Un altro dettaglio importante è il modo in cui la serie ha trattato un momento fondamentale della vita del personaggio di Simone: il suo coming out con la madre. Una scena che i fan della serie, conoscendo la trama della versione spagnola, aspettavano con trepidazione, ma a cui in Italia è stato riservato un trattamento ben diverso: è stata eliminata.