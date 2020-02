Matthew Perry di “Friends” approda su Instagram

Con Matthew Perry la presenza su Instagram del cast di Friends è al completo! L’attore conosciuto da tutti per il suo ruolo di Chandler ha fatto finalmente il suo esordio sulla piattaforma social, seguendo l’esempio di tutti i suoi colleghi.

La prima a dare il benvenuto all’amico su Instagram è stata l’attrice Lisa Kudrow che ha condiviso una foto risalente all’epoca di Friends con tanto di commento ironico: “Finalmente! Non posso credere ai MIEI OCCHI. Benvenuto su Instagram“. Non sono mancate le battute scherzose degli altri protagonisti della serie a partire da Jennifer Aniston che ha commentato “Potevi aspettare ancora un po’” e Courteney Cox con la sua approvazione entusiasta “Sì Matty!”.

In verità Perry qualche giorno fa aveva annunciato questa sua mossa con un post enigmatico su Twitter: “Grandi novità in arrivo…“. Il post aveva alzato immediatamente un polverone con i fan in visibilio che speravano in una possibile reunion del cast. La novità, purtroppo, non era quella ma solo l’entrata ufficiale dell’attore nel mondo di Instagram.

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Intanto ad un giorno dall’apertura del suo profilo ufficiale, Matthew è seguito già da quasi due milioni di follower pur non avendo pubblicato ancora nessun post. Un caso del genere si era visto già con la collega Jennifer Aniston: il social all’epoca era andato addirittura in crash per il numero eccessivo di follower raggiunto in poche ore!