Meghan Markle si commuove durante l’ultimo impegno reale

Meghan Markle si è commossa durante il suo ultimo impegno reale prima della Megxit. In Inghilterra lo hanno ribattezzato il “Farewell Tour” di Harry e Meghan, il tour dell’addio. Dal 31 marzo la coppia, ora rientrata a Vancouver Island, in Canada, da Archie, non sarà più attiva nella Famiglia Reale. Così Meghan Markle, durante l’ultimo incontro privato a Buckingham Palace, si è lasciata andare a un piccolo momento di commozione.

Seppure Harry e Meghan abbiano deciso in prima persona di fare un passo indietro, hanno svolto fino all’ultimo giorno con devozione il loro compito. Quello che di certo non mancherà al Principe Harry è la stretta direttiva di Palazzo su ogni cosa. “Sono molto distante dalla mia famiglia. Ho sempre avuto più libertà di quanto loro volessero. Sono stato 10 anni nell’esercito, a differenza degli altri so cosa significa condurre una vita normale“.

Le parole del Principe Harry, estorte dallo scherzo telefonico del duo russo Vovan and Lexus, pesano come un macigno sulla famiglia reale. Intanto l’addio di Meghan commuove tutti, anche lei. Nella Sala 1884 di Buckingham Palace, sfondo in passato di tanti momenti chiave della famiglia reale, la Duchessa ha incontrato 22 studiosi di tutto il Commonwealth in un incontro di 30 minuti. Un look sobrio e minimal, blu notte, firmato Scanlan Theodore, corredato da pumps Aquazzura e borsa Dior.

Il segretario generale dell’ACU (associzione delle università del Commonwealth) Joanna Newman, ha dichiarato che la Duchessa si è dimostrata veramente interessata e incredibilmente solidale. Tra gli argomenti trattati l’importante sostegno alle Università del Commonwealth, la rilevanza delle borse di studio, e i nuovi progetti dell’ACU, del quale Meghan è madrina dal 2017.