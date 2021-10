Mel Gibson è tra i protagonisti di The Continental, una serie tv spin off della fortunata saga cinematografica John Wick, con Keanu Reeves. L’attore e regista interpreterà un personaggio dal nome Carmac, che ruoterà attorno a un giovane Winston Scott, il proprietario alberghiero che nella pellicola cinematografica ha il volto di Ian McShane.

Lo show, ambientato nel 1975 a New York, quasi sicuramente non vedrà Keanu Reeves nel ruolo centrale, ma non è da escludere che la star hollywoodiana torni come produttore. La trama della serie, prodotta da Lionsgate, si svolgerà tutta attorno all’albergo per assassini, The Continental appunto, zona franca e rifugio dei criminali più pericolosi al mondo, luogo simbolo anche nell’universo di John Wick sul grande schermo.

Il protagonista sarà Winston Scott da giovanissimo, ruolo per cui ancora non è stato scelto l’interprete. Sono previsti tre episodi da 90 minuti e a dirigere le prime due puntate ci sarà Albert Hughes. Kevin Beggs della Lionsgate, in un’intervista al magazine Deadline, ha dichiarato:

“Quello che esploreremo in The Continental è il motivo per cui il giovane Winston e la sua gang sono entrati in questo hotel 40 anni prima degli eventi narrati nel primo film”.

Mel Gibson First Star Set For ‘John Wick’ Origin Series ‘The Continental’ For Starz & Lionsgate Television https://t.co/0UdTbUHw3K — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 18, 2021

Per Mel Gibson, reduce da parecchie crisi personali, questa è una bella scommessa, oltre che una grande opportunità. L’attore fece il suo debutto televisivo nella serie australiana The Sullivans dal 1976 al 1983. Ha proseguito poi con le pellicole Mad Max di George Miller, Gallipoli di Peter Weir e The Year of Living Dangerously, fino a diventare la star di Hollywood che tutti conoscono con i film Lethal Weapon e il premio Oscar Braveheart, che ha anche diretto.

La trilogia di John Wick ha incassato quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Un Chapter Four è attualmente in lavorazione in Germania, Francia e Giappone con Keanu Reeves nuovamente nelle vesti del suo personaggio fortunato.