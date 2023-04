Le mostruose avventure di Undici, ambientate nella cittadina immaginaria di Hawkins, arrivano direttamente a Milano con il pop up ufficiale di Stranger Things. Lo store verrà collocato in Piazza Cesare Beccaria e sarà visitabile dal 5 maggio 2023 per un periodo di tempo limitato.

Dopo il successo strepitoso della serie Netflix, sono stati aperti in tutto il mondo numerosi spazi espositivi che celebrano la storia del Sottosopra, come nelle città di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago e Miami. Tuttavia, quello lombardo, sarà il pop up più grande d’Europa e ospiterà al suo interno diverse esperienze interattive.

Tra queste, ricordiamo la possibilità di acquistare il merchandise ufficiale della saga, osservare da vicino il temutissimo Demogorgone e visitare in prima persona le stanze di casa Byers, lasciandosi trasportare dall’atmosfera inquietante che circonda l’opera dei fratelli Duffer.

Nella primavera del 2022, dopo l’apertura del “varco spazio-temporale” che ha fatto ripiombare Piazza Duomo nel bel mezzo degli Anni ’80 con la proiezione in anteprima del primo episodio di Stranger Things 4, la città di Milano torna ad essere riempita dai fan della serie Netflix che possono gustarsi un assaggio delle misteriose vicende che hanno coinvolto le vite di Michael, Will, Lucas, Undici e Max durante tutti questi anni.

⚠️ NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ⚠️

Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del primo episodio di Stranger Things 4. Accesso libero per tutti 🙃

📅 26/05

🕰️ 21:30

📍 Milano Piazza Duomo pic.twitter.com/8QcNuwSQzH — Netflix Italia (@NetflixIT) May 25, 2022

All’interno del negozio saranno acquistabili una serie di prodotti personalizzabili, tra cui una linea di make–up, articoli di abbigliamento e gadget esclusivi. All’ingresso verrà esposta una scritta al neon che riprende il font utilizzato per realizzare il titolo della serie e l’intera struttura dello store verrà suddivisa secondo diverse tematiche.

Il progetto è stato ideato da Netflix in collaborazione con Three Ten Merchandise Services e Black Sky Creative. Il pop up store è aperto tutta la settimana dalle 10:00 alle 21:00, ad esclusione della domenica in cui l’ultimo ingresso è garantito fino alle 18:30.