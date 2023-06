Chris Noth, proprio in questi giorni, ha voluto ritagliare uno spazio sul proprio profilo Instagram per rispondere in prima persona alle fake news circolate negli ultimi mesi e diffuse all’interno di un articolo del New York Post. L’attore, nel dicembre del 2021, era stato accusato di violenza sessuale e, secondo quanto dichiarato dalla testata statunitense, Sarah Jessica Parker e altri colleghi del cast di And Just Like That, in seguito allo scandalo di due anni fa, avrebbero deciso di mettere la parola fine ai rapporti con il celebre volto di Mr. Big (uno dei personaggi principali del remake di Sex and the City).

“Di solito non rispondo a questo genere di cose”, si legge nella didascalia del post pubblicato da Chris Noth sabato 24 giugno 2023: “E so che alla gente piacciono drammi e pettegolezzi… Ma l’articolo di Samantha Ibrahim è una completa assurdità. Ho solo pensato che vi sarebbe piaciuto saperlo”. Tra le pagine del New York Post, infatti, secondo alcune fonti non dichiarate, l’attore 68enne, nell’ultimo periodo, non è stato “invitato alle feste, non ha ricevuto auguri o messaggi di buon compleanno” a causa del suo “comportamento rude”.

Tuttavia, come riportato dalle recenti dichiarazioni condivise sui social dalla star televisiva, sembra che si tratti di notizie false. Chris Noth, inoltre, in merito alle accuse ricevute nel 2021, si è sempre dichiarato innocente. All’epoca, due donne avevano raccontato al The Hollywood Reporter di essere rimaste vittime di violenze sessuali da parte dell’uomo, rispettivamente nel 2004 e nel 2015.

Successivamente, è emersa una testimonianza da parte di una terza donna che aveva denunciato un altro episodio di aggressione sessuale, risalente al periodo in cui lavorava come hostess in un ristorante di Manhattan. Dopo aver ricevuto le accuse, Noth è stato licenziato dal set della serie The Equalizer e allontanato dalle riprese del primo capitolo di And Just Like That che, in quel periodo, si stavano concentrando sulla scena finale della stagione.

“Siamo profondamente rattristate nel sentire le accuse contro Chris Noth”, avevano dichiarato Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristina Davis dopo l’uscita dello scandalo, pubblicando un comunicato in cui si schieravano a favore delle vittime: