And Just Like That 2: il ritorno di Samantha Jones

Mancano ancora pochi giorni all’uscita del secondo capitolo di And Just Like That, disponibile dal 23 giugno 2023 su Sky e, secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Variey, Kim Cattrall è volata a New York per interpretare nuovamente il personaggio di Samantha Jones, la migliore amica di Carrie Bradshaw. L’attrice 66enne, tuttavia, come riportato tra le pagine del numero di ieri, 31 maggio 2023, reciterà soltanto in un cameo, senza comparire nel resto della serie.

“Secondo alcune fonti, Cattrall ha girato una scena lo scorso 22 marzo”, si legge nelle prime righe dell’articolo di Elizabeth Wagmeister e Ramin Setoodeh: “Non è stata vista né parlare né incontrarsi con le altre star del programma, inclusa Sarah Jessica Parker e il regista di And Just Like That, Michael Patrick King”.

I produttori della serie HBO, per giustificare l’assenza del personaggio agli occhi degli spettatori, nella stagione precedente, avevano deciso che Samantha Jones si sarebbe trasferita a Londra per inseguire una nuova opportunità lavorativa. Nel finale del primo capitolo di And Just Like That, infatti, Carrie e l’amica si sono scambiate dei messaggi, promettendosi di risentirsi presto. Nei nuovi episodi, secondo alcune fonti, assisteremo a una telefonata tra le due protagoniste: ovviamente, il contenuto della conversazione resta ancora da scoprire.

La star di origini inglesi, nel maggio del 2022, durante un’intervista per Variety, aveva spiegato i motivi che, sei anni prima, l’avevano spinta ad allontanarsi dal cast, una decisione presa dopo il secondo film di Sex And The City del 2010 e l’ipotesi di realizzarne un terzo (mai uscito): “Dentro di me ho sentito che avevo terminato il mio lavoro”.