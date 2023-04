Kim Kardashian debutta nel cast di American Horror Story 12

Kim Kardashian è ufficialmente parte del cast della prossima stagione di American Horror Story, la celebre serie antologica firmata Ryan Murphy. La 12esima edizione della fiction si intitola Delicate ed è stata annunciata sulle principali piattaforme social con un brevissimo e criptico teaser.

In passato, Kim Kardashian, si era già cimentata come attrice, realizzando alcuni camei in diverse serie televisive, tra cui How I Met Your Mother, 30 Rock e 2 Broke Girls, facendo da comparsa anche nello spin-off della trilogia Ocean’s 8 di Gary Ross.

Questa volta però, la star e influencer di fama mondiale, dovrà interpretare i panni di un personaggio ideato direttamente per lei dalla showrunner e scenografa Halley Feiffer: “Un ruolo divertente, elegante e alla fine terrificante soprattutto per Kim. Questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto prima”, dichiara il regista nel corso di un’intervista rilasciata sul giornale statunitense The Hollywood Reporter.

L’influencer e modella di origini americane reciterà sul set in compagnia di Emma Roberts, la cui presenza è rimasta costante nelle varie stagioni della spaventosa serie televisiva. La dodicesima edizione prende spunto dal romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine, in uscita negli Stati Uniti nell’estate del 2023.

La trama racconta le vicende di una donna che, durante la maternità, viene colpita dalla presenza di un’entità maligna che farebbe di tutto per ostacolarla nel portare a termine la gravidanza. Emma Roberts e Kim Kardashian, a cui si aggiunge anche Matt Czuchry di Una mamma per amica, indosseranno le vesti di protagoniste principali.

L’ingresso ufficiale nel cast nella serie horror di Ryan Murphy amplierà ulteriormente la florida carriera televisiva della celebre modella che, dopo il lancio delle prime due stagioni di The Kardashians, farà il proprio debutto come uno dei protagonisti principali della serie tv cult American Horror Story.