Melrose Place sta per tornare: pronto il reboot della serie Anni '90

Pronti per rivedere sul piccolo schermo i protagonisti del condominio di Melrose Place? Bene, perché il reboot della serie cult Anni ’90 pare proprio che sia in lavorazione. Stando a quanto si legge su Deadline, il revival del soap drama creato da Darren Star è già cosa certa, e sarà molto diverso da quello proposto una decina di anni fa, perché in questo torneranno molti dei protagonisti originali. A riprendersi i loro vecchi ruoli ci saranno le attrici Heather Locklear, Laura Leighton e Daphne Zuniga, rispettivamente Amanda Woodward, Sydney Andrews e Jo Reynolds.

La narrazione a questo punto, con il ritorno dei personaggi storici, è ovvio che riprenderà le fila della vecchia serie, offrendo al pubblico un aggiornamento anni dopo su quello che è successo ai nostri beniamini. Ed è sempre Deadline che riporta la prima sinossi ufficiale del reboot: “Quando uno dei loro cari amici muore improvvisamente, i residenti originali di Melrose Place si riuniscono per onorare il defunto. Ma una reunion riaccende sempre vecchi traumi, vecchi amori e vecchi rancori, e rivela anche nuovi segreti. I personaggi originali della serie verranno catapultati in un nuovo caotico dramma che rievocherà (anche) il passato attraverso una prospettiva moderna”.

Un gioia per i nostalgici Anni ’90 quindi, che potranno ritornare ad appassionarsi alle vicende di quello che fu uno spin-off di Beverly Hills 90210. Dal 1992 al 1999, Melrose Place andò in onda su Fox per sette stagioni, raccontando le intricate vicende degli abitanti dell’omonimo condominio a West Hollywood, un quartiere di Los Angeles. Al progetto pare stia lavorando la Cbs Studios, anche se attualmente non è ancora stato acquistato da nessuno.