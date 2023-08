Chiara Ferragni e Fedez tornano su Amazon Prime Video con una nuova puntata di The Ferragnez. Il 14 settembre uscirà infatti un episodio speciale del docu-reality sulla coppia, dedicato questa volta a Sanremo, kermesse alla quale Ferragni ha preso parte in qualità di conduttrice durante l’ultima edizione.

Ed è proprio l’imprenditrice ad annunciarne l’uscita con un post Instagram: “Ecco il trailer della puntata che in molti aspettavate ‘The Ferragnez: Sanremo Special’. Probabilmente è una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare”. Sì, perché la prima prova televisiva di Chiara Ferragni non è stata esente da momenti difficili, uno fra tutti il bacio tra Fedez e il concorrente Rosa Chemical. L’episodio aveva dato il via a una serie di speculazioni su una fantomatica crisi di coppia, poi smentita dai due. I quali, però, non hanno mai dato spiegazioni dettagliate su quanto successo.

Sui social, Ferragni aveva commentato all’epoca: “Sanremo, ora posso ammetterlo, è stata durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort”. In un post Instagram la donna aveva parlato delle difficoltà che aveva dovuto affrontare in quel periodo, sia sul palco che fuori, nella sua vita privata.

E già dal trailer, in cui vediamo Ferragni e Fedez raccontare la propria versione dei fatti, si può respirare l’atmosfera tesa. “Sapeva quanto ci tenevo. Gli avevo chiesto di essere lì solo come spettatore, per una volta” dice l’imprenditrice sul finale, riferendosi al marito.

La serie The Ferragnez ci mostra la vita quotidiana di Chiara Ferragni e del marito Fedez, al secolo Federico Lucia, insieme ai loro figli Leone e Vittoria. Uscito nel 2021 su Amazon Prime Video, il reality ha raggiunto un discreto successo tra i fan della coppia, tanto da venire rinnovato per una seconda stagione, uscita nel maggio di quest’anno. Non è stata ancora confermata invece la terza.

Non ci resta quindi che rimanere in attesa per scoprire tutto quello che è successo nel backstage di Sanremo.