Michele Placido presenta l'ultimo lavoro alla regia al Festival del Cinema di Roma

Ritorno sul grande schermo per il regista Michele Placido che ha presentato al Festival del Cinema di Roma il film “L’ombra di Caravaggio”. Come lo stesso regista ha confermato, l’idea di questo film nasce nel 1968, viene poi accantonata per essere ripresa 5 anni fa. Al Festival del Cinema di Roma è presentato nella sezione Grand Public, non è quindi in concorso, mentre nelle sale arriverà il 3 novembre 2022. A interpretare Caravaggio c’è Riccardo Scamarcio, mentre l’Ombra è interpretata da Louis Garrel che rappresenta il soggetto ingaggiato da Papa Paolo V con lo scopo di indagare e determinare se sia il caso di concedere la grazia al pittore condannato a morte per aver ucciso un rivale in amore.

Michele Placido durante la presentazione ha sottolineato che l’idea del film è nata durante le manifestazioni di protesta contro la guerra del Vietnam. Caravaggio, per l’epoca in cui viveva, era considerato una sorta di rivoluzionario, sempre sopra le righe, voleva distruggere la pittura per come allora era intesa. Dedito alle sue passioni, tra cui quelle femminili. Riccardo Scamarcio nel parlare del personaggio sottolinea soprattutto i punti in comune e quindi il fatto che entrambi arrivino a Roma dalla provincia e con una grande passione: per Scamarcio il cinema e per Caravaggio la pittura.

Nel cast c’è anche Isabel Huppert che interpreta Costanza Sforza Colonna, marchesa, rimasta vedova dopo aver avuto numerosi figli e protettrice di Caravaggio. Secondo l’attrice, volendo attualizzare Caravaggio, oggi sarebbe stato un personaggio pronto a schierarsi in favore degli oppressi e dei miserabili. Nel cast del film sono presenti anche altri attori come Micaela Ramazzotti che intepreta Lena Antonietti, prostituta considerata la donna di Caravaggio.