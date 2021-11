Michelle Hunziker regina di risate: è nel cast dei comici di LoL Germania

Una delle qualità da sempre più apprezzate di Michelle Hunziker è la sua ironia. La conduttrice è famosa per essere sempre sorridente e pronta alla risata, qualità che le hanno permesso di entrare a far parte del cast di LoL Germania.

La showgirl è stata scelta per partecipare alla terza edizione del programma tedesco in arrivo su Amazon Prime Video. Ad ufficializzare la notizia è stata proprio Michelle sul suo profilo Instagram.

“Quei matti mi hanno convinto… sono nella terza stagione di Lol Germania!! Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata… in ogni situazione!”. Con queste parole la conduttrice svizzera ha svelato la novità ai suoi followers, pubblicando una fotografia del nuovo cast dello show.

Il format del programma prevede che un gruppo di comici e personalità divertenti dello spettacolo vengano rinchiusi tutti insieme in una casa per 6 ore consecutive. L’obiettivo di ogni concorrente è far ridere gli altri con ogni mezzo possibile: gesti, battute, racconti, travestimenti, sketch. Da una sala esterna, dei conduttori osservano i partecipanti e si assicurano che le regole vengano rispettate. Chi riesce ad arrivare alla fine sbaragliando tutti gli altri, vince un premio di 100.000 euro che viene normalmente devoluto in beneficenza.

Lo show si basa su una trasmissione giapponese e ha riscontrato un grande successo a tal punto che è stato adattato anche in Australia, Francia, Spagna, India, Italia, Messico e Germania. L’edizione tedesca, a cui parteciperà Michelle Hunziker, si intitola LOL – Last one Laughing.

Non è stata ancora ufficializzata una data per la messa in onda su Amazon, ma il programma è atteso per la primavera del 2022.