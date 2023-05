Michelle Hunziker è una nonna orgogliosa: "Avete fatto un capolavoro"

Cesare Augusto è nato da meno di due mesi (era il 30 marzo 2023), ma Michelle Hunziker si è perfettamente calata nel ruolo di nonna, traguardo che ha raggiunto da giovanissima (a gennaio ha compiuto 46 anni). Non a caso, la showgirl svizzera adora trascorrere il suo tempo libero insieme al nipotino, arrivando a considerarlo quasi come un quarto figlio (si è definita in alcune occasioni una “mamma al cubo“).

Sal giorno della nascita del bimbo la conduttrice di Striscia la notizia non manca di condividere con i suoi follower su Instagram le emozioni che sta vivendo e non nasconde la sua felicità.

In uno degli ultimi post la sua felicità appare evidente: qui, infatti, la vediamo con il neonato in braccio e la scritta a corredo: “In attesa del ruttino. Avete fatto un capolavoro“. Quest’ultima frase, come confermano i tag alla figlia Aurora Ramazzotti e al compagno Goffredo Cerza, è evidente un riferimento a quanto lei sia estasiata da quando il piccolo è venuto alla luce.

Solo pochi giorni fa Michelle Hunziker aveva pubblicato altre due foto che avevano fatto un boom di like. In una di queste dava il biberon al bimbo, mentre nell’altra era al fianco dell’ex marito Eros Ramazzotti a tenere Cesare era il cantante, mentre lei gli baciava dolcemente il capo. A corredo un commento davvero ironico: “Quando Cesare l’imperatore chiama i nonni corrono“.

La foto pubblicata dalla padrona di casa del tg satirico di Canale 5 stata scattata sabato 13 maggio 2023, un giorno particolarmente speciale per lei perché coinciso con la Prima Comunione di Sole, una delle sue bambine nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi.