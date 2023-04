Essere nonna per la prima volta non può che provocare grandi emozioni, come già aveva sottolineato a più riprese Michelle Hunziker quando la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, era incinta. La conduttrice aveva sottolineato quanto non vedesse l’ora di avere il bambino tra le braccia, al punto tale da ritenere questo momento quasi come una quarta gravidanza.

E ora che il piccolo Cesare è finalmente arrivato lei non sta più nella pelle e non ha timore di dirlo, come accade spesso quando si è felici.

Questo traguardo l’ha comunque spinta a riflettere su come il tempo passi in fretta, oltre a portarla a fare una ricerca su quanti siano i nonni che hanno poco più di 40 anni in Italia: “In questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa interessante – ha detto con una serie di Instagram Stories – L’Italia pullula di nonni e nonne quarantenni. Ma c’è una sorta di tabù: non vogliono farsi chiamare ‘nonni’, oppure hanno paura a dirlo e a portare in alto la bandiera della nonnitudine”.

A quel punto Michelle Hunziker ha fatto un appello a chi si trova nella sua stessa situazione: “Insorgete, nonne. Oggigiorno la nonnitudine non ha più a che fare con l’età: è uno state of mind! – ha detto ancora – La nonnitudine è una cosa meravigliosa! Nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all’età anagrafica?”.

E sono state tante le nonne come lei che hanno approfittato dell’occasione per confidarsi e dire apertamente quanto siano orgogliose dei loro nipoti. La showgirl sta facendo il possibile per aiutare la figlia in questi primi giorni con Cesare (del resto, Hunziker ha ancora due bambine da crescere, Sole e Celeste) e sostenerla quando magari può apparire in difficoltà: “Io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento. È un’esperienza davvero intensa” – ha raccontato Aurora su Instagram.