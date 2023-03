Michelle Hunziker sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita, quello che la porterà tra poche settimane a diventare nonna per la prima volta a soli 46 anni. La conduttrice sta vivendo in simbiosi con la figlia Aurora Ramazzotti questo periodo, al punto tale da arrivare a paragonarlo quasi come una “quarta gravidanza”, resa ancora più speciale dal fatto che la sua primogenita sia in attesa di un maschio, in una famiglia in cui fino ad ora erano arrivate solo femmine.

La showgirl non manca così di dare consigli alla ragazza, oltre a seguirla in prima persona in alcune questioni pratiche, come la preparazione della cameretta o l’acquisto del corredino per il bimbo (non si sa ancora come si chiamerà). L’emozione che la svizzera sta provando è apparsa chiara a tutti in occasione della prima puntata di Michelle Impossibile, lo show che lei ha condotto su Canale 5, dove sono intervenuti sia la futura mamma sia il suo ex e futuro nonno, Eros Ramazzotti, che si sono stretti in un abbraccio caloroso per poi commuoversi.

Questa volta, però, è stata proprio Michelle Hunziker a voler condividere sul suo profilo Instagram un post che ha un significato ben preciso e che fa capire a tutti quanto non veda l’ora di poter stringere il suo nipotino tra le braccia. Lei ha infatti scelto un’immagine di Aurora in cui appare evidente il suo pancione, tipico di una donna che sta per partorire, accompagnato da una didascalia emblematica: “Baby’s loading… indescrivibile emozione…”.

Tantissimi, come era facile immaginare, i commenti, ma tra i primi c’è stato proprio quello dell’influencer, che in questi mesi non ha certamente perso l’ironia che da sempre la contraddistingue: “Ma quanto dura sta gravidanza? Ma questa non partorisce mai? “, ha scritto insieme a un emoticon con la risata. Il riferimento è evidentemente agli attacchi che lei si è ritrovata a subire in più occasioni da parte degli hater, che si sono detti stanchi dei suoi continui aggiornamenti su gravidanza, crescita del pancione, allenamenti e simili, come se appunto la sua gestazione fosse quasi infinita.