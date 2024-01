Aurora Ramazzotti e lo svezzamento di Cesare: "Io faccio così"

Aurora Ramazzotti, da poco mamma del piccolo Cesare, ha condiviso su Instagram i primi tentativi di svezzamento del piccolo. “Questo è un contenuto per i neogenitori che mi fanno sempre tante domande” ha esordito l’influencer nelle storie, mostrando il cibo preparato per il piccolo.

“Cesare ha nove mesi e ha iniziato lo svezzamento dai sei”, ha detto Ramazzotti: il primogenito dell’influencer e del compagno Goffredo Cerza è nato infatti il 30 marzo 2023. “Abbiamo optato per un tradizionale ma gli ho fatto sempre assaggiare tutto perché si è mostrato da subito molto attratto dal cibo in generale”, ha poi continuato.

“Non c’è ancora niente che non mangi con gusto (prende a morsi i limoni) quindi voglio assecondare questa cosa e inserire gradualmente del cibo ‘vero’ e farlo mangiare sempre più da solo”, ha poi concluso l’influencer. “Oggi era il primo tentativo ed è andato bene”.

Aurora Ramazzotti, che ha da poco compiuto 27 anni, racconta spesso la sua vita da mamma sui social, condividendo con i suoi follower le gioie dell’essere genitore per la prima volta, ma anche le difficoltà.

“Oggi sono rimasta a casa da sola”, aveva raccontato su Instagram qualche settimana fa, spiegando di essersi separata dal piccolo Cesare per diversi giorni di fila per la prima volta . “Mentre mangiavo ho iniziato ad accusare una stana sensazione, di quelle che provi quando è tutto pronto ma sai di esserti dimenticata qualcosa. Un vuoto nuovo, un senso di incompletezza, anche di colpa. Che poi lo sai che è giusto così e che lui sta bene anche senza di te. Ma la fatica che ho fatto a tenere già le lacrime tutto il giorno pensandolo lontano da me per sei giorni… Solo sei giorni, sembra assurdo? Eppure è così”, aveva concluso.