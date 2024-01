Gli auguri di Alessandro Carollo a Michelle Hunziker: "Un angioletto biondo"

Michelle Hunziker ha compiuto gli anni: oggi, 24 gennaio 2024, la showgirl svizzera ha spento 47 candeline e, per l’occasione, il fidanzato Alessandro Carollo le ha dedicato delle dolci parole.

“Qualche anno fa nasceva questo angioletto biondo. Tanti auguri amore mio!”, ha scritto l’osteopata nelle storie Instagram, a corredo di una foto di Hunziker da bambina. Di sottofondo, la canzone di Raf Sei la più bella del mondo.

Un messaggio che la showgirl ha subito ricondiviso nelle sue storie, insieme ad altre foto nelle quali la vediamo festeggiare allo scoccare della mezzanotte insieme ai colleghi, in un piccolo party che è continuato fino alle tre del mattino.

Del resto, pochi giorni fa la showgirl aveva dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni di non sentire il peso del tempo che passa: “La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L’età anagrafica non mi pesa, almeno per ora – aveva raccontato –. Prima o poi arriveranno gli ‘acciacchi’ e quelli sì, li temo un po’. Ma il mio segreto è la costanza nell’esercizio fisico”.

Oltre agli auguri di Alessandro Carollo, anche quelli della figlia Aurora, che per l’occasione ha condiviso su Instagram una carrellata di foto insieme a mamma Michelle: “Tanti auguri – ha scritto l’influencer in caratteri maiuscoli –. Love you sooo much. Per sempre”. Dedica alla quale la conduttrice ha subito risposto, scrivendo a propria volta nelle storie: “Me too”, ‘anche io’.

Tra gli auguri ricondivisi sul suo profilo, oltre a quelli di tanti amici, anche quelli della Gialappa’s e di Striscia la Notizia, oltre alle dediche di Francesca De Stefano e di Anna Tatangelo.