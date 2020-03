Michelle Williams: matrimonio in segreto con Thomas Kail

Pare che qualche giorno fa Michelle Williams e il compagno Thomas Kail siano convolati a nozze in gran segreto!

L’attrice trentanovenne e il regista quarantatreenne si sono conosciuti l’anno scorso dopo aver lavorato insieme alla miniserie Fosse/Verdon e adesso sono in attesa del primo figlio insieme.

Le indiscrezioni circa il matrimonio segreto sono arrivate nel weekend dal magazine People che ha pubblicato delle foto in cui i due sono stati beccati durante una passeggiata con le fedi nuziali ai rispettivi anulari. A confermare la notizia è stato Us Weekly grazie ad una dichiarazione di una fonte vicino alla coppia.

I due, d’altronde, sono stati sempre molto discreti per quanto riguarda i loro affari personali tanto che solo a Gennaio Michelle aveva ufficializzato il fidanzamento nominando per la prima volta il compagno durante il suo discorso di ringraziamento per il premio come Miglior attrice agli Screen Actors Guilds Awards: “Tom, lo condivido con te“.

Sembra, quindi, che la William abbia finalmente ritrovato l’amore e la serenità dopo una serie di relazioni sfortunate. L’attrice è stata legata per molto tempo al collega Heath Ledger, morto tragicamente nel 2008 e da cui ha avuto la figlia Matilda. Dopo la breve storia con Spike Jonze, si è sposata con il frontman della band indie Mount Eerie Phil Elverum per poi divorziare appena un anno dopo.

Anche Thomas ha alle spalle un matrimonio fallito con l’attrice Angela Christian, ma adesso sembra nuovamente felice accanto a Michelle. Sarà questa la volta buona?