Mina compie 80 anni: i dieci brani più belli della diva italiana

Anna Maria Mazzini, in arte Mina, oggi 25 Marzo compie 80 anni. Si tratta di un traguardo importante ma, come sempre, la Tigre di Cremona festeggerà in modo intimo e riservato così come ci ha abituati da tempo.

La più grande tra le cantanti italiana è assente dalle scene da ben 42 anni ma continua a far sentire la sua presenza musicale con la media di un album all’anno. La sua di sicuro è una delle voci più belle di sempre, dotata di una estensione vocale unica e inimitabile, tanto da farla amare dal pubblico di tutto il mondo.

Era il 1978, ovvero quando era all’apice del successo, quando Mina decise di scomparire dalle scene, dalla televisione, dai concerti e da qualsiasi evento pubblico. Da quel momento in poi le sue immagini sono state centellinate, merito di qualche paparazzo coraggioso o dei familiari che di tanto in tanto condividono foto sui social.

Nonostante ciò ad oggi quell’artista che ha sempre odiato l’esposizione mediatica continua ad essere non solo la più amata e ascoltata da ogni generazione, ma anche un vero e proprio punto di riferimento di ogni cantante. Il suo repertorio è sconfinato e tocca i genere più disparati, dal pop al rock’n’roll passando per la canzone d’autore e l’Opera.

Ecco i suoi dieci brani più belli di sempre da ascoltare in questo giorno speciale: