In occasione della Giornata internazionale della donna, il Time ha reso noti i nomi delle Women of The Year: 12 donne che si sono distinte in diversi campi, per la costruzione di un futuro migliore per le altre donne. Tra loro c’è anche MJ Rodriguez, attrice nota soprattutto per la sua interpretazione nella serie tv Pose.

Proprio grazie a questa produzione di Ryan Murphy, Rodriguez è diventata la prima attrice transgender nella storia a vincere un Golden Globe (per lo più portando a casa il premio come miglior attrice protagonista), dopo essere stata la prima ad ottenere una nomination agli Emmy Awards. A farle raggiungere questo obiettivo è stata la sua interpretazione del ruolo di Blanca Evangelista nella serie che racconta l’ascesa della tradizione del ball (competizioni di ballo della sottocultura LGBT) nella New York degli Anni ’80 e ’90.

Si tratta di un riconoscimento molto importante, soprattutto per un’attrice come MJ Rodriguez, da sempre molto attenta ai diritti della comunità LGBTQ+ e alla loro rappresentazione al cinema e in tv. “Quando ero più giovane, non avevo rappresentanti per nessuno di colore nella comunità LGBTQI. Ora, voglio essere l’esempio. Voglio mostrare loro che è possibile“, ha confessato al Time.

Eletta donna dell’anno da uno dei magazine più influenti al mondo, l’attrice ha parlato della sua volontà di far conoscere la propria identità e il suo talento, a prescindere dall’orientamento sessuale o dal colore della pelle:

“Le persone hanno questa idea di come le donne trans di colore, le donne trans e le donne in generale dovrebbero navigare in questo mondo. Voglio distruggerlo. Voglio che le persone vedano cosa sono prima di essere trans, prima di essere nera, prima di essere latina. Voglio che le persone vedano che sono un essere umano”.

Prima di essere conosciuta a livello internazionale grazie a Pose, MJ Rodriguez ha recitato in diversi film e serie tv (sempre con piccoli ruoli), e nel 2011 ha iniziato una produzione off-Broadway di Rent. Al Time, però, ha parlato per lo più del suo futuro: entro la fine del 2022 ha in programma l’uscita di un disco, una raccolta di canzoni pop e R&B. “Ora sento, come persona che si identifica come trans e anche come donna, che non ci sono barriere per me. Invece, ci sono barriere da abbattere per gli altri“.