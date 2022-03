Confartigianato Imprese Palermo ha deciso di celebrare la Giornata internazionale della donna con un messaggio di pace particolare, ossia distribuendo le mimose all’interno dei bossoli calibro 12.

La bellezza di un fiore che annulla la violenza delle armi: bossoli caricati a mimose, come simbolo per dire No alla guerra in Ucraina. L’omaggio è stato distribuito per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, a tutta l’utenza del Caf e del Patronato e degli uffici di Confartigianato Palermo, in via Emerico Amari, e anche nella sede distaccata del Caf di via Principe di Scordia.

“Non sarà un fiore a fermare il conflitto ma la cultura della pace cresce piano, seminata con instancabile pazienza da parole e gesti credibili, capaci di generare nuove visioni del mondo”, dicono Giuseppe Pezzati e Giovanni Rafti, presidente e segretario di Confartigianato, come si legge su PalermoToday.

E aggiungono: